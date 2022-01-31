Волонтеры начали поиски кемеровчанина в красной куртке

Согласно данным волонтеров, Зубенко Максим Владимирович 1987 года рождения пропал без вести в Кемерове 29 января 2022 года. Сейчас его местонахождение остается неизвестным.

Рост мужчины составляет 175 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в красную куртку, штаны песочного цвета, белые кроссовки и зеленую шапку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении мужчины, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.