Волонтеры начали поиски 99-летней жительницы Кузбасса

Хохрякова Матрена Арсентьевна 1923 года рождения пропала без вести в Юрге. Сегодня, 2 июня, пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении.

Рост женщины составляет 150 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы седые, глаза голубые. Была одета в коричневую ветровку, черную юбку, черные туфли и белую косынку. Пенсионерка носит очки, сообщают волонтеры ПО "Лиза Алерт". Кроме того, с собой у юргинки было две трости черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионерки, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски молодой новокузнечанки, кузбассовца в белой куртке и очках, худощавого юргинца с голубыми глазами, мужчины в темно-сером жилете и сельчанина в камуфляжных штанах и красной майке.