Волонтеры начали поиски 93-летней жительницы Кузбасса

Шварц Ольга Адамовна 1928 года рождения пропала без вести в селе Атаманово Новокузнецкого района. Местонахождение пенсионерки остается неизвестным с 11 июня 2022 года.
Рост пропавшей составляет 140 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы седые, глаза каре-зеленые. Предположительно, была одета в разноцветное платье, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей женщине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ведутся поиски голубоглазого худощавого кузбассовца, мужчины в темно-сером жилете, юргинца в белой куртке и очках, а также сельчанина в камуфляжных штанах.
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