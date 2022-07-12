Волонтеры начали поиски 90-летнего жителя Кузбасса в белых кроссовках

Плотников Валентин Павлович 1932 года рождения проживает в поселке Карагайлинский Киселевского городского округа. Пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 11 июля текущего года. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Рост пропавшего составляет 167 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы седые, глаза серо-зеленые. Был одет в коричневую ветровку, темно-синие штаны и белые кроссовки. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем пенсионере, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.