Волонтеры начали поиски 82-летней кемеровчанки

Мартынюк (Шачнева) Валентина Гавриловна 1939 года рождения пропала без вести в Кемерове. Местонахождение пенсионерки остается неизвестным с 17 июня 2022 года, сообщают волонтеры "Лиза Алерт".
Рост пропавшей составляет 158 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы каштанового цвета, глаза карие. Одежда пенсионерки осталась неизвестной.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей кемеровчанке, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Продолжаются поиски пенсионерки в синей шапке, кузбассовца в белой куртке и очках, а также худощавого мужчины в темно-зеленой кофте.
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