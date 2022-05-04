Волонтеры начали поиски 59-летнего кузбассовца с голубыми глазами

Сорокин Николай Иванович 1962 года рождения ушел из дома в деревне Каралда Беловского района 29 апреля 2022 года в неизвестном направлении. С этого момента местонахождение кузбассовца остается неизвестным.

Рост пропавшего мужчины составляет 160 сантиметров. Телосложение худощавое. Волосы седые, глаза голубые. Был одет в темно-зеленую куртку, зеленые камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги и черную вязаную шапку, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о кузбассовце, волонтеры просят сообщить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски мужчины в синих кроссовках, кузбассовца ростом 180 сантиметров и пенсионерки с голубыми глазами.