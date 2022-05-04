Волонтеры начали поиски 59-летнего кузбассовца с голубыми глазами

0
Фото:  

Поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщил о пропаже сельчанина с голубыми глазами и седыми волосами.

Сорокин Николай Иванович 1962 года рождения ушел из дома в деревне Каралда Беловского района 29 апреля 2022 года в неизвестном направлении. С этого момента местонахождение кузбассовца остается неизвестным.


Рост пропавшего мужчины составляет 160 сантиметров. Телосложение худощавое. Волосы седые, глаза голубые. Был одет в темно-зеленую куртку, зеленые камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги и черную вязаную шапку, следует из ориентировки ПО "Лиза Алерт".


Всех, кто обладает какой-либо информацией о кузбассовце, волонтеры просят сообщить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.


Также продолжаются поиски мужчины в синих кроссовках, кузбассовца ростом 180 сантиметров и пенсионерки с голубыми глазами.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35979

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined