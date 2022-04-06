Волонтеры начали поиски 50-летнего кузбассовца с серо-зелеными глазами

Местонахождение ленинск-кузнечанина Мадурова Игоря Петровича остается неизвестным с 3 апреля 2022 года. О пропаже мужчины 1971 года рождения сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".
Рост кузбассовца составляет 175 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки и черную же шапку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Добровольцы также ведут поиски пожилого кузбассовца, мужчины с рюкзаком и молодого кемеровчанина с татуировками.
Фото: ПО "Лиза Алерт"
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