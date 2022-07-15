Волонтеры начали поиски 38-летней новокузнечанки с серо-голубыми глазами

Халдеева (Филлипова) Ольга Геннадьевна 1983 года рождения пропала без вести в Новокузнецке. Местонахождение женщины остается неизвестным со 2 июля 2022 года.
Рост новокузнечанки составляет 160 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы русые, глаза серо-голубые. Была одета в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей горожанке, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Также продолжаются поиски зеленоглазого кузбассовца в вязаной шапке.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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