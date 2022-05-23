Волонтеры начали поиски 17-летней новокузнечанки

Местонахождение новокузнечанки Дианы Витальевны Пучковой 2005 года рождения остается неизвестным с 22 мая 2022 года. Девушка ушла из дома в неизвестном направлении и пропала. Об этом сообщают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Рост юной горожанки составляет 174 сантиметра. Телосложение нормальное. Волосы темно-русые, глаза карие. Была одета в черно-белую кофту, темно-синюю рубашку, темно-серые штаны и черные кеды.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении девушки, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.