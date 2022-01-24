Волонтеры ищут в Кузбассе мужчину со светло-русыми волосами

Согласно данным волонтеров, Петушков Андрей Витальевич 1983 года рождения не выходил на связь с 13 января 2022 года. Мужчина может находиться в селе Городок Первомайского района Томской области, а также в Кемерове.

Рост пропавшего составляет 167 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы светло-русые, глаза голубые. Во что был одет мужчина на момент исчезновения неизвестно.

Напомним, продолжаются поиски молодого кузбассовца с зелеными глазами, мужчины в шапке с помпоном, а также голубоглазого мужчины плотного телосложения.