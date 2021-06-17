Волонтерам не удалось узнать местонахождение семерых кузбассовцев с мая

Из данных за последний месяц вены 2021 года следует, что 307 заявок на поиски поступили в отряд волонтеров. При этом 38 из общего количества остались в статусе неподтвержденных. Живыми были найдены 254 человека, мертвыми оказались семь земляков. Еще одиннадцать граждан добровольцы так и не нашли.

Стоит отметить, что за указанное время на территории Кемеровской области родные заявляли о пропаже 46 детей до 12 лет. Исчезали и пенсионеры. В общей сложности в шахтерском краю искали 39 пожилых людей от 65 лет.

Поиски тех, кого найти не удалось продолжаются до сих пор.