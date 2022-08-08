Сегодня, 8 августа, кемеровчане разместили в социальных сетях снимок, на котором оказалась запечатлена белая "Волга". Судя по фото, автомобиль перевернулся на крышу в темное время суток. На асфальте видны осколки лобового стекла.

‒ Парень на Волге неудачно вошел в поворот, ‒ заявил очевидец.

Журналисту AVOKADO в ОГИБДД по городу Кемерово рассказали, что сигнала о подобном происшествии не поступало.

Вероятно, автомобилист смог справиться с последствиями ДТП без привлечения правоохранителей.