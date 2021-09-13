Волейболисты Кузбасса одержали победу в последней игре первого тура предварительного этапа Кубка России

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Первый тур предварительного этапа Кубка России волейболисты из Кузбасса завершили победной игрой.

В минувшее воскресенье, 12 сентября, в спортивном комплексе в Сургуте состоялась игра волейболистов "Кузбасса" с командой "Юрга-Самотлор" из Нижневартовска. По итогу встречи спортсмены из шахтерского края одержали уверенную победу, завершив противостояние со счетом 1:3.


Стоит отметить, что за все время игры одержать верх соперникам удалось лишь в третьем периоде, но это не спасло их от поражения.

– По итогам первого этапа Кубка России можно сделать неоднозначные выводы, с одной стороны, в целом команда идет в правильном направлении, хотя пока качество игры оставляет желать лучшего, – прокомментировал связующий ВК “Кузбасс” Александр Бутько.

Что касается второго тура соревнований, то он пройдет в Новосибирске с 20 по 26 сентября. Через неделю в среду, 22 сентября, кузбассовцы сразятся за победу с красноярским “Енисеем”.

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