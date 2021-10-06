Русская оперная школа – наряду с итальянской, немецкой, французской – имеет общемировое значение и представлена в концерте музыкой наших самобытных композиторов XIX века, таких как П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, А. Бородин, А. Даргомыжский. Оперное пение и стиль бельканто, безусловно, являются величайшим мировым явлением, имеющим различные национальные традиции, в том числе и в России. Чтобы оценить оригинальность и неповторимость оперного искусства других стран, певческую эстафету принимают европейские оперные школы Австрии, Франции, Италии XVIII – XIX веков.
Прозвучат произведения В.А. Моцарта, Д. Мейербера, Ж. Бизе и в завершение концерта созданный на родине этого жанра музыкального искусства блистательный итальянский оперный фейерверк – арии
Г.Доницетти, Д. Россини, Д. Верди, Д. Пуччини.
Исполнители:
лауреаты международных конкурсов
Ольга Музыкова (сопрано)
Елена Корчуганова (сопрано)
Наталья Кузнецова (сопрано)
Елена Шевченко (орган)
Дмитрий Ганин (тенор)
Евгений Дмитриев (бас)
Концертмейстеры:
Евгений Чеботарёв (фортепиано)
Елизавета Ханнанова (фортепиано)
Музыковед Ирина Шелухина
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