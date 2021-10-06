Русская оперная школа – наряду с итальянской, немецкой, французской – имеет общемировое значение и представлена в концерте музыкой наших самобытных композиторов XIX века, таких как П.И. Чайковский, Н.А. Римский-Корсаков, А. Бородин, А. Даргомыжский. Оперное пение и стиль бельканто, безусловно, являются величайшим мировым явлением, имеющим различные национальные традиции, в том числе и в России. Чтобы оценить оригинальность и неповторимость оперного искусства других стран, певческую эстафету принимают европейские оперные школы Австрии, Франции, Италии XVIII – XIX веков.

Прозвучат произведения В.А. Моцарта, Д. Мейербера, Ж. Бизе и в завершение концерта созданный на родине этого жанра музыкального искусства блистательный итальянский оперный фейерверк – арии

Г.Доницетти, Д. Россини, Д. Верди, Д. Пуччини.

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Ольга Музыкова (сопрано)

Елена Корчуганова (сопрано)

Наталья Кузнецова (сопрано)

Елена Шевченко (орган)

Дмитрий Ганин (тенор)

Евгений Дмитриев (бас)

Концертмейстеры:

Евгений Чеботарёв (фортепиано)

Елизавета Ханнанова (фортепиано)

Музыковед Ирина Шелухина

Вокальный вечер "Царица Опера"

24 октября, воскресенье, 17:00

6+