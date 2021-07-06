Военные самолеты на 300-летний юбилей Кузбасса устроят шоу в небе

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Жители Кемеровской области в памятный день для региона смогут насладиться красочными салютами, вечерними концертами и авиационным шоу в небе.

Сегодня, во вторник, 6 июля, шахтерский край отмечает 300-летний юбилей со дня, когда началось промышленное освоение региона.


Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Кузбассе массовые мероприятия для местных жителей состоятся, а празднование круглой даты продлится на протяжении нескольких дней. Большая часть народных гуляний запланирована на выходной день, предстоящую субботу, 10 июля.


В программу юбилейной недели включены вечерние концерты двух известных российских групп "Дискотека Авария" и "Фабрика", они состоятся в городе Кемерово и Новокузнецке. На всех 34 территориях региона прогремят торжественные салюты.


Также в небе над городами области впервые проведут авиационное шоу группа Военно-воздушных сил РФ "Стрижи". Насладиться полетом шести военных самолетов смогут жители пяти территорий: Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Белова и Ленинска-Кузнецкого.

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