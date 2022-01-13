Военные приступили к масштабным учениям в Кузбассе

По данным пресс-службы ЦВО, операция продлится два дня. В общей сложности в учения задействуют одну тысячу служащих артиллерийских и мотострелковых подразделений
– За это время военнослужащие совершат марш в назначенный район, выполнят развертывание полевой системы управления подразделениями, отработают боевое слаживание различных формирований и ведение оборонительных действий, – сообщили военные.
Подчеркивается, что в практических этапах учения будут задействованы 60 единиц военной техники, а также беспилотные летательные аппараты.
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