Военная техника прошла по городским улицам: в Кемерове отмечают День Победы

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Торжественный парад в честь празднования Дня Победы проделал свой путь в областном центре Кузбасса. Марш бронированных машин прошел на главной площади города – Советской. Участие в нем приняли 19 расчетов.

В воскресенье, 9 мая, жители, а также визитеры города Кемерова могли наблюдать патриотический марш на площади Советов: торжественный парад, подготовка к которому длилась несколько дней, прошел в областном центре Кузбасса.


Перед местными жителями и гостями столицы Кемеровской области маршем прошлись 19 парадных расчетов, в состав которых вошли воспитанники Президентского кадетского училища, расположенного в городе, служащие Юргинского военного гарнизона, Национальной гвардии, представители МЧС, МВД, ФСИН и других ведомств.


В этом году на улицы города традиционно вышла и военная техника. Кузбассовцам продемонстрировали порядка 30 единиц транспорта. Среди них же были: бронеавтомобили, пушки, огневые комплексы, гаубицы и легковые автомобили первой половины ХХ века.


А для тех, кто по каким-то причинам не смог посетить торжественный парад празднования Дня Победы, визуально перенестись на площадь Советов поможет фотограф Андрей Зонин, подготовивший специальный фоторепортаж с места проведения марша военной техники.

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