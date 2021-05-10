Военная техника повредила асфальт во время праздничного марша в честь Дня Победы

Повреждения на дорожном покрытии, очевидцы запечатлели на камеру телефона, а после кадры оказались в распоряжении сайта ВашГород.ру.
Стало известно, что для проведения мероприятия ко Дню Победы 9 мая танк Т-34 был снят с постамента. Перед маршем был проведен технический осмотр техники.
Свидетели заверили, что повреждения от проехавшей автоколонны оказались незначительными. Накануне редакция Avokado сообщала, что военный автомобиль загорелся на центральной улице кузбасской столицы.
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