Военная техника повредила асфальт во время праздничного марша в честь Дня Победы

Повреждения на дорожном покрытии, очевидцы запечатлели на камеру телефона, а после кадры оказались в распоряжении сайта ВашГород.ру.

Стало известно, что для проведения мероприятия ко Дню Победы 9 мая танк Т-34 был снят с постамента. Перед маршем был проведен технический осмотр техники.

Свидетели заверили, что повреждения от проехавшей автоколонны оказались незначительными. Накануне редакция Avokado сообщала, что военный автомобиль загорелся на центральной улице кузбасской столицы.