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Военная техника покинула парк в Кемерове

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Специалисты вывезли из парка в столице Кузбасса военные орудия.

Сегодня, 8 апреля, власти Кемерова сообщили, что военная техника покинула парк Победы имени Жукова в Центральном районе города. Специалисты займутся реставрацией данных объектов.


Вернутся пушки и другое вооружение уже после того, как в парке будет проведено обновление.


Напомним, что рабочие уже начали разбирать площадки в парке Победы. Реконструкция общественного пространства будет проведена для дальнейшей установки стелы "Город трудовой доблести". Напомним, что данное звание кузбасская столица получила в 2021 году.

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