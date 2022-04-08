Военная техника покинула парк в Кемерове

Сегодня, 8 апреля, власти Кемерова сообщили, что военная техника покинула парк Победы имени Жукова в Центральном районе города. Специалисты займутся реставрацией данных объектов.

Вернутся пушки и другое вооружение уже после того, как в парке будет проведено обновление.

Напомним, что рабочие уже начали разбирать площадки в парке Победы. Реконструкция общественного пространства будет проведена для дальнейшей установки стелы "Город трудовой доблести". Напомним, что данное звание кузбасская столица получила в 2021 году.