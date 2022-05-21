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Водяной столб разрушил асфальт на проспекте Ленина в Кемерове

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Дорожное покрытие у оживленного кемеровского перекрестка повредилось из-за вырвавшейся из-под земли воды. Специалисты объяснили причину инцидента.

Накануне, 20 мая, кемеровчане стали свидетелями того, как в Центральном районе города из-под асфальта вырвался мощный водяной столб. Инцидент произошел в вечернее время у пересечения проспекта Ленина и улицы Терешковой.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Произошедшее прокомментировали специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК). Они рассказали, что в ходе гидравлических испытаний произошло повреждение подающего магистрального трубопровода диаметром 700 мм.

– Теплоноситель вышел наружу, в результате чего на первой полосе пересечения проспекта Ленина и улицы Терешковой образовался водяной столб. Пострадавших нет, – гласит сообщение в официальном Telegram-канале компании.

К устранению дефекта на тепломагистрали энергетики планируют приступить сегодня, 21 мая.

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