Водяной столб разрушил асфальт на проспекте Ленина в Кемерове

Накануне, 20 мая, кемеровчане стали свидетелями того, как в Центральном районе города из-под асфальта вырвался мощный водяной столб. Инцидент произошел в вечернее время у пересечения проспекта Ленина и улицы Терешковой.
Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
Произошедшее прокомментировали специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК). Они рассказали, что в ходе гидравлических испытаний произошло повреждение подающего магистрального трубопровода диаметром 700 мм.
– Теплоноситель вышел наружу, в результате чего на первой полосе пересечения проспекта Ленина и улицы Терешковой образовался водяной столб. Пострадавших нет, – гласит сообщение в официальном Telegram-канале компании.
К устранению дефекта на тепломагистрали энергетики планируют приступить сегодня, 21 мая.
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