Водолазы обнаружили на дне Томи в Кемерове раритетную деталь катера

В районе строящейся набережной Томи в Кемерове было проведено обследование дна акватории, во время которой водолазы службы спасения обнаружили интересный предмет. На дне реки покоился винт катера прошлого века. Находку подцепили тросом и с помощью лебедки вытянули на берег. По предварительной оценке, винт принадлежал катеру, которому более 50 лет. Откуда в Томи появился такой раритет – пока неизвестно.

Как уточнили журналисту AVOKADO в кемеровской службе спасения, сейчас винт находится на базе спасателей. Отдавать его в музей пока не планируется, но раритет предоставят для обследования ученым, если он их однажды заинтересует.