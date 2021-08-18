Водолазы достали шестилетнего ребенка погибшим из воды в Кузбассе

0
Фото:  

Следком в Кемеровской области организовал доследственную проверку, чтобы разобраться в обстоятельствах, сопутствовавших смерти утонувшего в водоеме малолетнего ребенка.

Сообщение о пропаже несовершеннолетнего в поселке Раздолье Топкинского муниципального округа поступило правоохранителям 17 августа в 23:30 по местному времени. Тело пропавшего мальчика было найдено следующим утром. Его погибшим достали из воды.


По предварительной версии, составленной к текущему моменту, скончавшийся ребенок с другим малолетним кузбассовцем – 9-летним мальчиком – днем ушли на водоем, где первый решил забраться на трубу водосброса. С нее же погибший и упал в воду, из которой уже не смог выбраться. Приятель, наблюдавший за трагедией, попытался позвать на помощь, но безуспешно. Прибыв домой, он не стал рассказывать о происшествии взрослым.


Родители утонувшего спохватились о нем, когда вечером ребенок не пришел домой, и начали искать сына, а после обратились к правоохранителям.


Силовики разыскали тело малолетнего кузбассовца.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, с кем ребенок гулял на улице и обстоятельства произошедшего. В утреннее время тело мальчика было обнаружено водолазами и поднято на поверхность, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

В рамках проведения следственных мероприятий была назначена судмедэкспертиза. По ее итогам станет известна точная причина гибели юного кузбассовца.


Процессуальное решение будет вынесено по итогам организованных мероприятий.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28196

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined