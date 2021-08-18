Водолазы достали шестилетнего ребенка погибшим из воды в Кузбассе

Сообщение о пропаже несовершеннолетнего в поселке Раздолье Топкинского муниципального округа поступило правоохранителям 17 августа в 23:30 по местному времени. Тело пропавшего мальчика было найдено следующим утром. Его погибшим достали из воды.

По предварительной версии, составленной к текущему моменту, скончавшийся ребенок с другим малолетним кузбассовцем – 9-летним мальчиком – днем ушли на водоем, где первый решил забраться на трубу водосброса. С нее же погибший и упал в воду, из которой уже не смог выбраться. Приятель, наблюдавший за трагедией, попытался позвать на помощь, но безуспешно. Прибыв домой, он не стал рассказывать о происшествии взрослым.

Родители утонувшего спохватились о нем, когда вечером ребенок не пришел домой, и начали искать сына, а после обратились к правоохранителям.

Силовики разыскали тело малолетнего кузбассовца.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, с кем ребенок гулял на улице и обстоятельства произошедшего. В утреннее время тело мальчика было обнаружено водолазами и поднято на поверхность, - уточнили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

В рамках проведения следственных мероприятий была назначена судмедэкспертиза. По ее итогам станет известна точная причина гибели юного кузбассовца.

Процессуальное решение будет вынесено по итогам организованных мероприятий.