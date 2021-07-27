Водоемы Кузбасса с начала сезона унесли жизни десятерых детей

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Десять малолетних ребят погибли на воде в Кемеровской области в 2021 году. О трагических инцидентах, а также причинах их возникновения рассказали правоохранители.

Как стало известно, за период с начала апреля по прошедший понедельник, 26 июля, на водоемах в Кузбассе скончались на воде десять юных жителей региона.


При анализе всех случаев гибели детей силовикам удалось установить, что чаще всего этому способствуют два главных обстоятельства: нахождение детей в воде без разрешения взрослых, их купание в неположенном месте. При этом в последнем случае дети игнорируют информационные таблички, расположенные близ водоемов.


Были и случае, когда дети погибли на водоемах, расположенных на придомовых территориях. В Кузбассе так скончались двое малолетних ребят.

- Чтобы обратить внимание взрослых на эти обстоятельства, сотрудники территориальных следственных отделов Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции объезжают водоемы и дополнительно информируют отдыхающих на берегу граждан о запрете купаться в неположенном месте, а также о том, что необходимо провести дополнительную работу с детьми, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Кузбасса.

Силовики разбираются в каждом выявленном случае. Так, ранее в июле сообщалось, что стражи порядка расследуют обстоятельства гибели 11-летнего мальчика на водоеме в Беловском районе. До этого правоохранители сообщали о старте доследственной проверки по факту гибели 15-летней девочки в воде у полысаевского поселка.

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