Водители заблокировали полосу на кемеровском проспекте в час пик

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Житель кузбасской столицы сообщил о загородивших проезд автомобилистах.

Сегодня, 12 июля, в редакцию AVOKADO обратился постоянный читатель, живущий в Кемерове. Молодой человек рассказал, что утром заметил на Советском проспекте водителей двух иномарок, которые заняли полосу движения. Горожанин предположил, что автомобили попали в ДТП, и поделился снимком, на котором видно, что крыло одной из машин повреждено.

‒ Возможно, столкнулись. В районе дома №59, где-то в 08:00, ‒ рассказал очевидец в беседе с журналистом AVOKADO.

Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы, чтобы выяснить подробности произошедшего. Правоохранители рассказали, что сигнала о подобном ДТП к ним пока не поступало.


Если столкновение действительно было, то можно предположить, что водители разобрались без привлечения сотрудников ГИБДД.

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Да!
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