Водители-пьяницы за три месяца спровоцировали 34 ДТП на кузбасских дорогах

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Любители сесть за руль в нетрезвом состоянии за первые три месяца 2022 года на территории Кузбасса спровоцировали 43 автоаварии, в которых погибли девять человек.

За первые месяцы 2022 года по вине пьяных водителей на территории Кемеровской области произошло 34 ДТП, в которых травмы получили 45 граждан, а еще девять человек погибли, уточнили в региональном ГИБДД.

С начала года сотрудниками Госавтоинспекции Кемеровской области пресечено более 2 300 фактов управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, следует из текста сообщения.

Специалисты напомнили автовладельцам, то за управление транспортом в нетрезвом состоянии и отказ от прохождения медицинского освидетельствования можно получить штраф в размере 30 000 рублей. К слову, для нарушителей предусмотрено и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При этом за повторное пьянство за рулем всем пойманным грозит уголовная ответственность.

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