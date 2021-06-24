Водители начнут ездить по новой схеме на кемеровском перекрестке

Дорожники организовали новую дорожную схему на пересечении двух улиц Баумана и Радищева города Кемерово. Отмечается, что на данном участке пути будет нанесена новая разметка и произведена замена знаков.

— Схема предполагает организацию двух полос для движения автомобилей в прямом направлении по улице Баумана в направлении улицы Базовой, что снизит время проезда перекрестка, — пояснили сотрудники ЦОДД.

Специалисты предположили, что подобное решение позволит упорядочить движение транспорта от Радищева до Базовой и снизить вероятность возникновения ДТП.

При этом закончить работы по замене знаков и изменению горизонтальной дорожной разметки рабочим необходимо в 2021 году.