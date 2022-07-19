Водители массово пробили колеса на кемеровском мосту

0
Фото:  

В Сети кемеровские автомобилисты предупредили земляков об аварийном участке дороги, где легко повредить колесо своей машины.

В сообществе кемеровских автомобилистов появился пост с жалобой на участок дороги на мосту в районе ул. Автозаводской. Как сообщают интернет-пользователи, на обозначенной территории, где находятся трамвайные рельсы, водители регулярно прибивают шины.

Почти каждый день машины по две вижу с пробитыми колесами после путей, переезд убитый как и рядом единственный выезд со двора (пунктуация авт. при. ред.), уточнили комментаторы.

Для подтверждения своих слов, автор публикации прикрепил фотографию с поврежденный колесом. Судя по снимку, требуется оперативная замена шины, поскольку движение на такой может быть весьма опасно.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38327

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined