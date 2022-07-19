Водители массово пробили колеса на кемеровском мосту

В сообществе кемеровских автомобилистов появился пост с жалобой на участок дороги на мосту в районе ул. Автозаводской. Как сообщают интернет-пользователи, на обозначенной территории, где находятся трамвайные рельсы, водители регулярно прибивают шины.

– Почти каждый день машины по две вижу с пробитыми колесами после путей, переезд убитый как и рядом единственный выезд со двора (пунктуация авт. при. ред.),– уточнили комментаторы.

Для подтверждения своих слов, автор публикации прикрепил фотографию с поврежденный колесом. Судя по снимку, требуется оперативная замена шины, поскольку движение на такой может быть весьма опасно.