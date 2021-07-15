Водители кемеровского общественного транспорта массово заболели

Возражения кемеровчан появились в комментариях под одним из постом в соцсети главы шахтерского края Сергея Цивилева. По словам автора обращения, на городском маршруте № 17 отсутствует транспорт, по этой причине пассажиры вынуждены терять большую часть своего времени на остановках.

– Сегодня в 9:00, в час пик, ходят три 17-х маршрута вместо семи. Примите меры! – возмутился пользователь Сети.

При этом сообщение было дополнено информацией, что накануне утром за весь день на линии курсировали только два автобуса.

Ситуацию с отсутствием общественного транспорта на пассажирском маршруте прокомментировали представители местной администрации. Сославшись на УЕЗТУ, они заверили, что в настоящий момент количество рейсов сокращено из-за высокой заболеваемости водителей, но характер болезни власти уточнять не стали.

В заключении сотрудники мэрии добавили, что автотранспортное предприятие принимает все возможные решения для стабилизации ситуации с массовыми перевозками граждан.