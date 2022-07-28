В Новокузнецке на проспекте Курако регулярно останавливаются автобусы, что вызывает недовольство местных граждан. По словам автора обращения, подобная парковка снижается угол обзора автомобилистам, которые выезжают со двора, что весьма не безопасно.

При этом на опубликованных кадрах видно, что во время пересмены у обочины стоят около десяти автобусов.

– Заезжать видимости никакой и выезжать видимости никакой... и это еще мало автобусов стоит, – сокрушилась местная жительница.

Она также добавила, что общественный транспорт не только загораживает обзор, но и полностью занимает парковку у одного из супермаркетов. По этой причине другим участникам движения просто негде ставить свои авто.