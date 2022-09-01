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Водители автобусов в Новокузнецке попались на систематическом нарушении ПДД

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В Новокузнецке пассажиры общественного транспорта обвинили водителей автобусов в том, что они пренебрегают ПДД, высаживая пассажиров, где пожелают.

На платформе "Кузбасс Онлайн" новокузнечанка пожаловалась, что вчера 31 августа водитель автобуса, что следовал по маршруту №66, не довез пассажиров до остановки, а высадил в неположенном месте. При этом женщина утверждает, что подобное происходит уже не в первый раз.

Промышленная, жалоба такого типа уже отправлялась, но ничего не меняется, водители не соблюдают ПДД, единственный способ воздействия остается сообщение в ГАИ, сказала интернет-пользовательница.

На обращение отреагировал администратор сервиса. Специалист заявил, что сообщение принято в работу и направлено специалистам. Результаты проверки станут известны в ближайший 14 дней.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

Да!
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