Водители автобусов в Новокузнецке попались на систематическом нарушении ПДД

На платформе "Кузбасс Онлайн" новокузнечанка пожаловалась, что вчера 31 августа водитель автобуса, что следовал по маршруту №66, не довез пассажиров до остановки, а высадил в неположенном месте. При этом женщина утверждает, что подобное происходит уже не в первый раз.

– Промышленная, жалоба такого типа уже отправлялась, но ничего не меняется, водители не соблюдают ПДД, единственный способ воздействия остается сообщение в ГАИ, – сказала интернет-пользовательница.

На обращение отреагировал администратор сервиса. Специалист заявил, что сообщение принято в работу и направлено специалистам. Результаты проверки станут известны в ближайший 14 дней.