Накануне около 15:20 по местному времени в Заводском районе кузбасской столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей: Honda и LADA Priora. Оказалось, что виновником столкновения стал 50-летний мужчина за рулем "японца", который продолжил движение на запрещающий сигнал светофора.

В ГИБДД Кемерова редакции AVOKADO уточнили, что в результате контакта легковушек на пересечении улиц Космической и Радищева никто не пострадал. Причинен материальный ущерб.

Правоохранители также напомнили водителям о необходимости следовать всем сигналам регулировщика и не допускать резких маневров во время езды.