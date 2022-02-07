Водитель выгнал из автобуса кемеровскую школьницу в мороз

Жительница областного центра в Сети заявила, что водители пассажирских автобусов продолжают выгонять детей из салона транспорта на мороз. По словам автора жалобы, которая появилась в Instagram, семилетняя девочка оказалась на улице из-за того, что ей не хватило денег для оплаты проезда.

Возмущенная ситуацией горожанка добавила, что инцидент произошел 20 января на 127 маршруте. Якобы в тот день ребенка высадили из транспорта, когда на улице устоялись двадцатиградусные морозы.