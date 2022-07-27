Водитель внедорожника врезался в столб в кузбасском городе

Очевидцы рассказали, что на улице Ленина, неподалеку от школы №10, посреди дня джип протаранил столб. Видео с последствиями автоаварии появилось в Сети.

– Столб перебегал дорогу в неположенном месте, – с иронией подметил кузбассовец.

Судя по кадрам, автомобиль передом выехал в столб, что расположен на тротуаре. При этом от удара сам дорожный объект не пошатнулся, а вот автомобиль получил значительный урон: у него оказалась повреждена передняя часть и чуть вздулся капот. Все подробности случившегося уточняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобиль снес опору освещения на кемеровском перекрестке.