Водитель внедорожника врезался в столб в кузбасском городе

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Фото:  

В Кемерове произошло одиночное ДТП с участием внедорожника. Судя по видео, автолюбитель влетел в столб на тротуаре.

Очевидцы рассказали, что на улице Ленина, неподалеку от школы №10, посреди дня джип протаранил столб. Видео с последствиями автоаварии появилось в Сети.

– Столб перебегал дорогу в неположенном месте, – с иронией подметил кузбассовец.

Судя по кадрам, автомобиль передом выехал в столб, что расположен на тротуаре. При этом от удара сам дорожный объект не пошатнулся, а вот автомобиль получил значительный урон: у него оказалась повреждена передняя часть и чуть вздулся капот. Все подробности случившегося уточняются.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что автомобиль снес опору освещения на кемеровском перекрестке.

Видео: ВКонтакте / Реальное Белово

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