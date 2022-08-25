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Водитель внедорожника пропал без вести с немецкой овчаркой в Кузбассе

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Волонтеры начали поиски 70-летнего автомобилиста, который пропал в Кемеровской области вместе с собакой.

Хохлов Геннадий Георгиевич 1952 года рождения пропал в деревне Лебяжье-Асаново Юргинского района. Мужчина уехал из дома 23 августа 2022 года на автомобиле УАЗ "Патриот" темного цвета и не вернулся. Вместе с кузбассовцем была немецкая овчарка.


Рост пропавшего составляет 175 сантиметров. Телосложение плотное, волосы седые, глаза голубые. Носит очки. Был одет в темно-синюю кофту, синюю футболку, серые спортивные штаны и черные кроссовки. Может находиться в любом городе региона, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".


Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кузбассовце, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.


Также в Кемеровской области продолжаются поиски кареглазого мужчины в черном пуховике.

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