Водитель в Новокузнецке попал в больницу после преследования полиции

По данным правоохранителей, авария произошла в ночь с 12 на 13 сентября на улице Горноспасательной в районе дома № 5. Установлено, что водитель автомобиля Hyundai ехал с выключенным фарами. На это обратил внимание экипаж ДПС, который подал автомобилисту сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал. В результате началась погоня.

Во время преследования нарушитель не справился с управлением и врезался в кирпичный столб. Легковушка получила серьезные повреждения, а водитель с места аварии был госпитализирован. Ему назначено стационарное лечение.

Отмечается, что от медицинского освидетельствования мужчина отказался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование продолжается.