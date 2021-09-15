Водитель в Новокузнецке попал в больницу после преследования полиции

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В социальных сетях появились снимки с места серьезного ДТП. Подробности инцидента редакции AVOKADO сообщили в дежурной части ГИБДД по Новокузнецку.

По данным правоохранителей, авария произошла в ночь с 12 на 13 сентября на улице Горноспасательной в районе дома № 5. Установлено, что водитель автомобиля Hyundai ехал с выключенным фарами. На это обратил внимание экипаж ДПС, который подал автомобилисту сигнал об остановке, однако тот его проигнорировал. В результате началась погоня.


Во время преследования нарушитель не справился с управлением и врезался в кирпичный столб. Легковушка получила серьезные повреждения, а водитель с места аварии был госпитализирован. Ему назначено стационарное лечение.


Отмечается, что от медицинского освидетельствования мужчина отказался. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Расследование продолжается.

Фото: Instagram / nvkzdtp

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