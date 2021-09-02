Водитель в Новокузнецке лишился работы после видео об управлении автобусом ногами

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Стражи порядка заинтересовались информацией о том, что новокузнецкий водитель автобуса во время поездки держал в руках вовсе не руль, а телефон.

Правоохранители проверили сведения, которые ранее появились в соцсетях и СМИ о небрежном вождении автобуса в Новокузнецке. Водителя вызвали в ГИБДД. Оказалось, что на момент инцидента пассажиров в салоне не было.


Данный факт не освободил любителя "расслабленного" вождения от ответственности: в его отношении был составлен протокол по ст. 12.36.1 КоАП РФ "Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства". Нарушитель получил штраф в 1 500 рублей. Однако принятые меры этим не ограничились.

— Кроме того, полицейские сообщили о факте нарушения Правил руководству автотранспортного предприятия, водитель автобуса был уволен, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Ранее появились кадры, на которых запечатлен увлеченный гаджетом новокузнецкий водитель, управлявший автобусом ногами.

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