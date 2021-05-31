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Водитель столкнувшейся с большегрузом иномарки погиб в Кузбассе

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Накануне в Ленинск-Кузнецком районе произошло смертельное ДТП: легковушка врезалась в фуру.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 30 мая, около 23:45 в Ленинск-Кузнецком районе на 283- километре автодороги Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга. По предварительным данным, водитель Nissan Sunny, ехал по обочине со стороны Ленинска-Кузнецкого, что привело к аварии.

– Совершил наезд на полуприцеп стоявшего автомобиля MAN, – сообщили VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

В результате несовместимые с жизнью травмы получил 37-летний водитель легковушки Nissan, он скончался на месте. В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.


По статистике ГИБДД, за четыре месяца из-за нарушений правил расположения транспортного средства на дороге в Кемеровской области произошло 93 ДТП, унесших жизни восьми человек, еще 125 получили травмы.

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