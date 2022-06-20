Водитель спорткара сбежал после ДТП с пострадавшей девушкой в Кемерове

Стражи закона уточнили, что ДТП произошло в воскресенье, 19 июня, в 22:25 по местному времени на Леснополянском шоссе. По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя Chevrolet Camaro, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением авто и влетел в стойку с дорожными знаками.

– Далее он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, – рассказали AVOKADO в ГИБДД по Кузбассу.

При этом с места аварии водитель предпочел сбежать, оставив в салоне машины 32-летнюю пассажирку. Девушка получила травмы и сейчас находится в медицинском учреждении.

При этом ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасской столицы заметили в центре города "короля парковки", который бросил спортивный автомобиль посреди тротуара, что не на шутку разозлило пешеходов. Как оказалось, этот же автомобиль и попал в ДТП.