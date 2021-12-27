Водитель снегохода устроил гонки по тротуару возле кемеровской филармонии

Возле кемеровской филармонии местные жители засекли лихача, который катался на снегоходе в районе пешеходной зоны. При этом, по словам очевидца, управляя транспортом водитель не надел шлем и посадил впереди себя маленького ребенка.

– ...проехался по пешеходным дорожкам и без шлема и с ребенком и без номеров! – указано в публикации.

Однако в комментариях аудитория не оценила пост. Подписчики назвали сообщение горожанина "стукачеством" и заявили, что при нынешнем качестве уборки дорог снегоход – вполне оправданное решение.