Водитель снегохода погиб под колесами фуры на кузбасской трассе

Пользователи социальной сети выложили фотографию, сделанную на трассе Топки - Ленинск-Кузнецкий. Как сообщает автор фотографий, мужчина на снегоходе не справился с управлением и попал под длинномер. Подробности произошедшего рассказали журналисту AVOKADO в Госавтоинспекции Кузбасса.

ДТП произошло 11 декабря, примерно в 21:00, на трассе в Топкинском районе. По предварительной информации, 38-летний водитель снегохода "Тайга Варяг" двигался по левой обочине дороги, не справился с управлением и наехал на бордюр. Из-за этого транспортное средство опрокинулось, а водитель упал на левую сторону проезжей части, по которой двигался грузовой тягач "DAF" с полуприцепом, сообщают в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

В результате инцидента водитель снегохода получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до прибытия медиков.