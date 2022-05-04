"Водитель скрылся": кемеровская ГИБДД рассказала о ДТП с влетевшим в мост грузовиком

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Водитель грузового транспорта, кузов которого протаранил кемеровский мост, сбежал с места инцидента, не дождавшись прибытия правоохранителей.

По информации кемеровских стражей закона, инцидент с грузовиком произошел 1 мая в 11:00 в районе пересечения пр. Притомский - "мост" - ул. Терешковой.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на препятствие и с места происшествия скрылся, рассказали в ГИБДД.

Из этого следует, что поймать виновника ДТП не удалось из-за того, что после случившегося он бросил транспортное средство, а сам убежал.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в минувшие выходные дни жители столицы Кузбасса засняли, как грузовик врезался в путепровод на одном из проспектов города.

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