По информации кемеровских стражей закона, инцидент с грузовиком произошел 1 мая в 11:00 в районе пересечения пр. Притомский - "мост" - ул. Терешковой.

– Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на препятствие и с места происшествия скрылся, – рассказали в ГИБДД.

Из этого следует, что поймать виновника ДТП не удалось из-за того, что после случившегося он бросил транспортное средство, а сам убежал.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в минувшие выходные дни жители столицы Кузбасса засняли, как грузовик врезался в путепровод на одном из проспектов города.