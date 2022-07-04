Водитель серой иномарки пропал в Кузбассе

Волонтеры подключились к поискам 65-летнего Михаила Григорьевича Проскурякова, который может находиться сразу в двух городах Кемеровской области: в Киселевске и Кемерове. В ориентировке сказано, что вчера 3 июля он уехал на сером автомобиле Honda CR-V в неизвестном направлении и с тех пор бесследно исчез.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы с проседью, зеленые глаза. В день пропажи на нем был серый жилет, а также белая рубашка в полоску, синие джинсы, коричневого цвета кроссовки. К слову, мужчине требуется медицинская помощь.

Если вам что-либо известно о том, где житель Кемеровской области пребывает сейчас, то сообщите его местоположение по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.