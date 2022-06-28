Водитель сбежал с места ДТП после опрокидывания легковушки в Кемерове

Кемеровчане выложили в Сеть кадры, снятые в кемеровском поселке Крутой. На камеру попал разбитый в ДТП автомобиль, находящийся за пределами проезжей части. Детали произошедшего корреспонденту AVOKADO раскрыли в ОГИБДД кузбасской столицы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне вечером, 27 июня, в районе строения №79 по улице Воронежской. Предварительно, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал с дороги. Иномарка опрокинулась. Автомобилист с места ДТП скрылся.

‒ При проведении мероприятий предполагаемый водитель был обнаружен, ему требовалась медицинская помощь. Водитель был доставлен в медицинское учреждение, ‒ рассказали журналисту AVOKADO в городской ГИБДД.

Возбуждено административное расследование. Обстоятельства инцидента выясняются.