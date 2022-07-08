Водитель разбитого китайского внедорожника исчез после ДТП в Кемерове

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В столице Кузбасса сегодня посреди дня произошло ДТП с китайским внедорожником. Как итог: автомобиль вылетел на обочину и серьезно повредил бампер, а вот водитель пропал. По крайней мере полицейские на месте происшествия его не нашли.

Сегодня в пятницу, 8 июля, стражи закона получили сигнал, что автомобиль марки "Ховер" съехал в кювет в районе Коммунистической, 71. Судя по кадрам с места аварии, иномарка серьезно расколотила свой бампер: его куски были разбросаны по тротуару. В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что когда прибыли на место, то машину на месте инцидента обнаружили, а вот самого водителя нет.

Так как на месте ДТП не оказалось водителя транспортного средства, инспекторы вызвали СОГ, – уточнила собеседница.

Причины, по которым автолюбитель бросил свой транспорт и убежал, до сих пор неизвестны.

Да!
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