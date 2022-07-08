Водитель разбитого китайского внедорожника исчез после ДТП в Кемерове

Сегодня в пятницу, 8 июля, стражи закона получили сигнал, что автомобиль марки "Ховер" съехал в кювет в районе Коммунистической, 71. Судя по кадрам с места аварии, иномарка серьезно расколотила свой бампер: его куски были разбросаны по тротуару. В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что когда прибыли на место, то машину на месте инцидента обнаружили, а вот самого водителя нет.

– Так как на месте ДТП не оказалось водителя транспортного средства, инспекторы вызвали СОГ, – уточнила собеседница.

Причины, по которым автолюбитель бросил свой транспорт и убежал, до сих пор неизвестны.