Водитель пострадала при столкновении двух иномарок в Новокузнецке

По данным стражей закона, столкновение произошло сегодня около 9:10 в районе улицы Транспортной, 113, в южной столице Кузбасса.
– Водитель Chevrolet Aveo двигался по Транспортной со стороны Запорожской в направлении проспекта Октябрьский и при развороте в правую сторону не убедился в безопасности совершаемого маневра, из-за чего столкнулся с Volkswagen, – рассказали AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.
В результате аварии травмы получила 36-летняя водитель легковушки Volkswagen. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пьяный лихач на высокой скорости переехал кемеровского пешехода.
Видео: Instagran / nvkzdtp
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