Водитель пострадала при столкновении двух иномарок в Новокузнецке

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В четверг, 13 января, в Новокузнецке произошло ДТП, в результате которого травмы получила 36-летняя женщина. Подробности журналисту AVOKADO рассказали в областной УГИБДД.

По данным стражей закона, столкновение произошло сегодня около 9:10 в районе улицы Транспортной, 113, в южной столице Кузбасса.

Водитель Chevrolet Aveo двигался по Транспортной со стороны Запорожской в направлении проспекта Октябрьский и при развороте в правую сторону не убедился в безопасности совершаемого маневра, из-за чего столкнулся с Volkswagen, рассказали AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

В результате аварии травмы получила 36-летняя водитель легковушки Volkswagen. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что пьяный лихач на высокой скорости переехал кемеровского пешехода.

Видео: Instagran / nvkzdtp

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