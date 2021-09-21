Водитель пострадал после наезда иномарки на забор АЗС в Кемерове

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Легковушка протаранила ограждение автозаправки в одном из районов Кемерова. Инцидент прокомментировали журналу Avoka.do в ОГИБДД Кемерова.

Во вторник, 21 сентября, в 5:30 в Рудничном районе кузбасской столицы у здания по улице Ракитянского 27/1 произошла авария. По информации городской ГИБДД, водитель Nissan Terranо ехал по проспекту Шахтеров в сторону улицы Антипова.

– По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие – металлический забор, – рассказали журналу в ведомстве.

Отмечается, что 37-летний автолюбитель получил травмы, медики назначили ему стационарное лечение. Также в соцсетях появились кадры с места ДТП. Очевидцы сообщают, что после наезда на забор машина улетела в кусты.

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