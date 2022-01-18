Водитель пострадал: две легковушки столкнулись на кемеровском проспекте

Пользователи социальных сетей выложили снимки, сделанные на проспекте Шахтеров в Кемерове. На фотографиях запечатлены последствия автоаварии, произошедшей рядом со школой №34. Журналист AVOKADO выяснил детали ДТП в городском ГИБДД.
Инцидент произошел сегодня, 18 января, в 08:15 в районе строения №72 на проспекте Шахтеров. По предварительным данным, автомобиль Renault Logan двигался со стороны Кузбасского моста и столкнулся с машиной LADA Priora, которая выезжала с прилегающей территории. Предварительно установлено, что водитель иномарки получил травмы и был доставлен "скорой" в медучреждение, сообщили корреспонденту AVOKADO в ГИБДД Кемерова.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при выезде с прилегающей территории необходимо убедиться в безопасности маневра.
Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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