Водитель попал в больницу после опрокидывания машины в Кузбассе

Как сообщили журналисту AVOKADO в УГИБДД по Кузбассу, инцидент произошел 3 апреля на 88 километре автодороги Кемерово - Новокузнецк в Беловском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan, 40-летний мужчина, нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и не учел метеорологические условия. В результате этого иномарка вылетела с трассы и опрокинулась.

Для того, чтобы извлечь травмированного автомобилиста из машины потребовалась помощь спасателей. Специалисты деблокировали пострадавшего и транспортировали в карету скорой помощи, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кемеровской области.

Правоохранители рассказали корреспонденту AVOKADO, что мужчина был доставлен в медучреждение. Ему назначено стационарное лечение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть внимательными и острожными, соблюдать требования Правил дорожного движения. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости движения.