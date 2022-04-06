Водитель попал в больницу после опрокидывания машины в Кузбассе

0
Фото:  

Медики госпитализировали мужчину после ДТП на одной из трасс в Кемеровской области.

Как сообщили журналисту AVOKADO в УГИБДД по Кузбассу, инцидент произошел 3 апреля на 88 километре автодороги Кемерово - Новокузнецк в Беловском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Lifan, 40-летний мужчина, нарушил правила расположения транспортного средства на дороге и не учел метеорологические условия. В результате этого иномарка вылетела с трассы и опрокинулась.


Для того, чтобы извлечь травмированного автомобилиста из машины потребовалась помощь спасателей. Специалисты деблокировали пострадавшего и транспортировали в карету скорой помощи, сообщают в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кемеровской области.


Правоохранители рассказали корреспонденту AVOKADO, что мужчина был доставлен в медучреждение. Ему назначено стационарное лечение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.


Сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть внимательными и острожными, соблюдать требования Правил дорожного движения. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости движения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35083

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined