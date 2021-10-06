Водитель перевернувшейся у храма в Кузбассе иномарки сбежал с места ДТП

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Накануне вечером в одном из городов Кемеровской области произошла авария с участием одного автомобиля. Подробности инцидента редакции AVOKADO сообщили в региональном УГИБДД.

ДТП произошло накануне в 19:40 на улице Желябова в Анжеро-Судженске. По предварительным данным, водитель легковой иномарки Chevrolet не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате автомобиль перевернулся около местного храма и столкнулся с опорой освещения.


В УГИБДД по кемеровской области также уточнили, что с места инцидента водитель скрылся. В настоящее время его поисками занимаются правоохранители.

Фото: ВКонтакте / Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)


ГИБДД напоминает, что при движении по проезжей части водителям следует выбирать безопасную скорость движение во избежание потери контроля над автомобилем, которая может привести к серьезным последствиям.

Да!
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