Водитель перевернувшегося «КамАЗа» предстанет перед судом из-за гибели коллеги в Кузбассе

Авария, в которой погиб рабочий, произошла на одном из предприятий в Прокопьевском районе в январе текущего года. Тогда же обвиняемый, управляя большегрузом «КамАЗ», перевозил грузы и подобрал рабочих, которые попросили его довезти их до помещения бытового комбината. Водитель посадил в авто, которое рассчитано на двух пассажиров, трех человек. Превысив скорость, он не справился с управлением, и машина перевернулась. В итоге погиб его 29-летний коллега, другие пассажиры и сам водитель – не пострадали.

На место медиков вызвали другие работники угольного предприятия. Они же и сообщили о происшествии руководству.

- Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, - уточнили в СУ СКР Кузбасса.

Также в рамках расследования была проведена техническая экспертиза, по итогам которой стало известно, какие именно нарушения, приведшие к смерти рабочего, допустил водитель.

К текущему моменту дело, возбужденное в отношении 34-летнего бывшего водителя угольного предприятия по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), направлено в суд с обвинительным заключением.