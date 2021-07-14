Водитель перевернувшегося «КамАЗа» предстанет перед судом из-за гибели коллеги в Кузбассе

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Бывший рабочий угольного предприятия в Кемеровской области согласился подвезти коллег и перевернулся с ними на большегрузе, из-за чего погиб один из пассажиров. По факту было возбуждено уголовное дело, которое вскоре разберут в суде.

Авария, в которой погиб рабочий, произошла на одном из предприятий в Прокопьевском районе в январе текущего года. Тогда же обвиняемый, управляя большегрузом «КамАЗ», перевозил грузы и подобрал рабочих, которые попросили его довезти их до помещения бытового комбината. Водитель посадил в авто, которое рассчитано на двух пассажиров, трех человек. Превысив скорость, он не справился с управлением, и машина перевернулась. В итоге погиб его 29-летний коллега, другие пассажиры и сам водитель – не пострадали.


На место медиков вызвали другие работники угольного предприятия. Они же и сообщили о происшествии руководству.

- Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал, - уточнили в СУ СКР Кузбасса.

Также в рамках расследования была проведена техническая экспертиза, по итогам которой стало известно, какие именно нарушения, приведшие к смерти рабочего, допустил водитель.


К текущему моменту дело, возбужденное в отношении 34-летнего бывшего водителя угольного предприятия по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), направлено в суд с обвинительным заключением.

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